Preocupación de padres por no poder mandar a la colonia a su hijo

Una familia reclama que vive en Andino y quiere mandar a su hijo a Timbúes y no fue aceptado por vivir en otra localidad.

Los papás de un nene de 4 años, domiciliados en Andino, manifestaron su preocupación a SÍNTESIS por no poder llevar al niño a la colonia de vacaciones de Timbúes.

Myrian Karina Lautre explicó que “estoy indignada, porque al querer anotar a mi hijo de tan solo cuatro años en la colonia de vacaciones de Timbúes, no me lo quisieron anotar porque mi hijo tiene domicilio en Andino” y aclaró: “la semana pasada fui a averiguar qué debía llevar para anotar a mi hijo en la colonia y me dijeron que el documento y el buco dental y al ir al dispensario de dicha localidad a realizarle el buco dental nos dijeron que teníamos que ir el viernes porque no tenían el papel adecuado para hacerlo, entonces cuando fuimos a realizarle el certificado el viernes era tal la cantidad de chicos que decidimos hacérselo en el dispensario de Andino, porque había menos gente”.

Una vez con el bucodental, Myriam cuenta que “fuimos a llevarlo a Timbúes y cuando fuimos a anotarlo, había un muchacho que me tomó todos los datos, y cuando le entregué el buco dental una señora, que seguramente debe de pertenecer a la comuna de Timbúes, me dijo que si era de Andino no lo podía anotar en la colonia de Timbúes, por cuestiones legales”.

Ante esta situación, la madre aclara que “yo quería enviarlo a esa Colonia porque en Andino me da inseguridad porque está cerca del río, además mi hijo va al jardín maternal en Timbúes y por recomendación de su fonoaudióloga decidí que estaría bueno que fuera a dicha Colonia porque seguramente iba a ir algún compañerito de él”.

La mujer se pregunta específicamente cuáles son las cuestiones legales que hacen que no puedan recibir a su hijo, teniendo en cuenta que vive en la zona de Andino de Oro II, en el medio de Timbúes y el pueblo de Andino propiamente dicho y considera que "es una discriminación lo que le están haciendo a mi hijo".

Mientras tanto, SÍNTESIS consultó a la Colonia de Vacaciones del Polideportivo Municipal de Timbúes, desde donde el encargado, Federico Rodríguez, fue claro al explicar que la Colonia “es sólo para chicos de Timbúes, ya que es gratuita, se paga con los fondos de la Comuna y los beneficios son para gente de Timbúes”, a su vez aclaró que “si una familia no tiene tramite domiciliario, se trabaja con una asistente de Acción Social y personal del Polideportivo, para verificar si a pesar de no tener el domicilio, igualmente viven en Timbúes y de esa manera sí se los acepta”.

La Colonia funciona gratuitamente de martes a viernes, de 9.30 a 12.30 y pueden concurrir niños de entre 4 y 12 años.