Un servicio vergonzoso

Los ciudadanos de Oliveros no pueden acceder, desde hace tiempo, al servicio del cajero automático del Banco de Santa Fe. Ocurre muy seguido que el cajero no funciona y aquellos que necesitan retirar dinero no lo pueden hacer. A veces funciona y a veces no, esa es la realidad y ahora, alguien colocó un cartel que irónicamente dice: “NO FUNCIONA. Reclamos, consultas, dudas, INSULTOS. Banco de Santa Fe 0800-444-6273. Link 0800-888-5465”