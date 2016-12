Vecinos de Quinta Cairo siguen la lucha para evitar que una iglesia evangélica se construya en el barrio

Vecinos del barrio Quinta Cairo de Capitán Bermúdez se presentaron en Tribunales sanlorencinos este martes por la mañana.

El pedido que vienen haciendo desde hace tiempo un grupo de vecinos, es que no se instale una iglesia evangélica en el barrio que se está levantando al oeste de la ciudad.

Una de las vecinas, Natalia Robles, expresó a SÍNTESIS que “nosotros compramos en el barrio Quinta Cairo y un día nos desayunamos que le vendieron nueve lotes al pastor Alberto Calabresi, que tiene la iglesia del Jubileo, que actualmente está funcionando en el Club Villa Cassini, tiene habilitación para 750 personas, pero en el Club ingresan alrededor de 1500 a 2000” cuenta la vecina y agrega: “cuando empezamos a ver que se iba a construir esto, nos enteramos que iba a ser una iglesia. Fuimos a hablar con Inmobiliaria Almirón, que nos hizo la reventa de los lotes, porque nunca nos dijeron que iba a haber una iglesia, también con el secretario de Obras Públicas y luego fuimos al Concejo”.

“Fuimos al Concejo, llevamos material de por qué no queríamos que se realice la iglesia ahí, porque ellos no tenían habilitación, los concejales hicieron un decreto para parar las obras, porque no había documentación que habilitaba la construcción, pero cuando el pastor se enteró presentó documentación y ahora tienen habilitación provisoria de movimiento de suelo y cimientos. Ese decreto fue vetado por Cinalli. Ahora seguimos yendo al Concejo para que no le den autorización para seguir construyendo”, explicó Natalia quien aseguró que “entendemos que Daniel Cinalli le bajó línea al bloque de él, y decidió no cerrarle las puertas a 1500 personas que van a ir a la iglesia”.

Luego de esta situación, el tema llegó a la Justicia: “decidimos judicializarlo”, contó Natalia y añadió: “ingresamos una cautelar en tribunales de San Lorenzo, quien tomó la causa es la jueza Gladys López de Pereyra, estuvo el martes pasado haciendo una inspección ocular en el barrio y nos dijo que ya había tomado una decisión, pero el pastor Calabresi pidió una mediación”.

Esa mediación se realizó este martes por la mañana en los tribunales sanlorencinos y se espera que la jueza decida en los próximos días si se habilita o no la construcción de la iglesia.

Según contó la vecina, “el pastor nos acusa de que los discriminamos por ser cristianos, nosotros nos basamos en la ordenanza 949 del año 2011, que dice que es un barrio residencial. La ordenanza tiene prohibiciones de las actividades que se pueden desarrollar y las que no, pero no dice que se puede realizar actividad de culto, por lo que hay un vacío legal” y manifestó: “es una problemática grande que no está legislada, estos pastores manejan mucha gente, en el medio quedamos los vecinos, nadie escucha nuestros reclamos”.

Los vecinos aseguran que de construirse la iglesia, el barrio se llenará de autos, de ruidos que pueden causar molestias y se entorpecerá en tránsito en la zona.

Los videos

En los videos que posteamos a continuación, los vecinos muestran la cantidad de gente que la iglesia nuclea en su actual sede en el Club Villa Cassini de Capitán Bermúdez. Además hicieron un simulacro de cómo se vería el barrio si salieran 50 autos juntos del lugar, estimando que podrían ingresar 200 vehículos aproximadamente para participar de la iglesia.

Estos videos fueron mostrados por los vecinos a los concejales: