San Lorenzo apuesta al fin de los carros tirados por caballos

Entregaron carros bicicleta a recolectores que utilizaban tracción a sangre

La iniciativa se enmarcó en una campaña destinada a erradicar la utilización de animales como medio de transporte. El proyecto corrió por cuenta de las áreas de Empleo y Tránsito, así como también del Centro de Formación en Oficios, en cuyo seno fueron fabricados los instrumentos de trabajo.

En un acto celebrado ayer, miércoles, en el Centro de Atención al Turista, la Municipalidad de San Lorenzo entregó carros bicicleta a recolectores informales que desempeñaban su labor con vehículos de tracción a sangre. El proyecto corrió por cuenta de las áreas de Empleo y Tránsito, así como también del Centro de Formación en Oficios, en cuyo seno fueron realizados los cubiletes.

En un encuentro del que participaron los recolectores y también los alumnos que confeccionaron los instrumentos de trabajo, el intendente Leonardo Raimundo señaló que la iniciativa apunta a eliminar de las calles de San Lorenzo el uso de caballos como modalidad de transporte.

En este sentido señaló que no estas prácticas no sólo resultan “crueles para los animales”, sino que además suponen un riesgo para la seguridad vial, “por no contar con los elementos de seguridad reglamentarios ni con una estructura estable”. “Estamos muy contentos de que los trabajadores hayan comprendido la situación, que sean parte de esta campaña y que de buen grado hayan recibido las bicicletas”, expresó el mandatario.

Además remarcó la necesidad de que los demás municipios de la región imiten la iniciativa. “La erradicación de la tracción a sangre debería ser un esfuerzo regional, ya que en San Lorenzo circulan carros provenientes de distintas localidades de la zona. Por nuestra parte, estamos orgullosos de ser pioneros en cambios trascendentes”.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo local adelantó que la campaña continuará con la fabricación y entrega de otros 12 carros en las próximas semanas.

El encuentro también contó con las presencias de la subsecretaria de Promoción de Empleo, Laura Vera; del subsecretario de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, Sebastián Santiago; del coordinador de Vecinales, Miguel Fernández, y de los concejales Gustavo Oggero, Fernando Dagatti y Luciana Resquín.