San Lorenzo contra el Dengue, Chikunguña y Zika

Este martes por la mañana se realizó una charla de concientización e información en materia de prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti en el Parador Turístico de San Lorenzo.

La actividad contó con la presencia de gran parte del personal de salud del hospital Granaderos a Caballo de la ciudad y estuvieron a cargo de la organización la subsecretaria de Salud Susana Diana, el secretario de Salud Humberto Delgado y la charla fue llevada adelante por el doctor Julio César Befani, director provincial de Prevención y Promoción de la Salud.

Befarini estuvo encargado de brindar la información a los presentes, y se concentró en la capacitación a los trabajadores de la salud respecto a cómo llevar la información a los pacientes.

Según contó Befarini, el mismo mosquito puede transmitir más de una enfermedad, refiriéndose a Dengue, Chikunguña o Zika. Además, aclaró que no cualquier mosquito Aedes Aegyptis que nos pique va a infectarnos, sino que debe ser el mosquito infectado.

Por otra parte se aclaró estrictamente que quienes estén embarazadas o deseen quedar embarazadas a la brevedad, no deben viajar a países como Brasil, donde se desarrollan actualmente este tipo de enfermedades. En este sentido, el especialista explicó que aún si la pareja de una mujer embarazada viaja a estos sitios, deberá cuidarse con profiláctico por seis meses, para tener relaciones sexuales, para no contagiarla a ella y su bebé, en caso de haber contraído la enfermedad y no poseer síntomas.

Respecto a la fumigación, el especialista se refirió a que es importante, pero no lo único para prevenir, dado que se debe tener

Para prevenir estas enfermedades, se recomienda utilizar repelente. La mosquita, es la que transmite la enfermedad, se siente atraída por los colores y el perfume, por lo que invitan utilizar ropa clara y no usar perfume.

Síntomas

Según el Ministerio de Salud de la Nación, los síntomas de esta enfermedades son los siguientes:

Los síntomas del dengue son fiebre alta (sin resfrío), dolor detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encías y erupción en la piel.

Frente a estos síntomas es importante no tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares y acudir al médico.

Los de la fiebre chikungunya comienzan a manifestarse por lo general entre los 3 y 7 días después de la picadura de un mosquito infectado y son: fiebre (mayor a 38º C); dolor intenso e inflamación en las articulaciones, a menudo en las manos y los pies.

También puede aparecer dolor de cabeza, dolor muscular o sarpullido. En la mayoría de los casos los pacientes se mejoran en una semana. Sin embargo algunas personas pueden tener dolor en las articulaciones por más tiempo.

En el caso del zika la sintomatología suele presentarse de forma moderada o aguda, después de un periodo de incubación de 3 a 12 días, e incluyen fiebre, conjuntivitis no purulenta, dolor de cabeza, corporal y en articulaciones (principalmente manos y pies), decaimiento, sarpullido e inflamación de miembros inferiores.

De acuerdo con la evidencia actual y el consenso científico la infección de una mujer embarazada con el virus de zika puede generar microcefalia en los bebés.

Prevención

El Ministerio de Salud de la Nación también informa cómo prevenir estas enfermedades:

La mejor forma de prevenir el dengue, la fiebre chikunguña y el zika es eliminar todos los criaderos de mosquitos.

Como no existen vacunas que prevengan estas enfermedades ni medicamentos que las curen la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos).

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos que pueden transmitir estas enfermedades. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que solo es recomendable en momentos de emergencia, y siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos.

También es importante prevenir la picadura del mosquito:

Colocando mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas.

Usando repelentes sobre la piel expuesta y sobre la ropa con aplicaciones cada 3 horas.

Usando mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre.

Utilizando espirales o tabletas repelentes en los domicilios.

¡Todos podemos hacer mucho para prevenir el dengue, el chikunguña y el zika!

Evitando arrojar recipientes o basura en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos, en los que pueda acumularse agua.

Manteniendo los patios y jardines desmalezados y destapando los desagües de lluvia de los techos.

Eliminando el agua de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos, letrinas abandonadas y rellenando huecos de tapias y paredes donde pueda juntarse agua de lluvia.

Enterrando o eliminando todo tipo de basura o recipientes inservibles como latas, cáscaras, llantas y demás objetos que puedan almacenar agua.

Ordenando los recipientes útiles que puedan acumular agua, poniéndolos boca abajo o colocándoles una tapa.

Manteniendo tapados los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

Eliminando el agua de los platos y portamacetas, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa.

Manteniendo limpias, cloradas o vacías las piletas de natación fuera de la temporada.

Identificando posibles criaderos en los barrios para informar a las autoridades municipales.

Colaborando con los municipios durante las tareas de descacharrado o de tratamiento de recipientes con agua y facilitando el trabajo de los trabajadores municipales.